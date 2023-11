Mehr Abschiebungen: Polizei will 100 Milliarden und Stellen

Ein Mann aus Afghanistan wird zur Abschiebung an den Flughafen gebracht. Nach den Gesetzesplänen der Ampel-Regierung soll die Polizei nun häufiger abschieben.(Archivfoto)

Die Bundesregierung will die Abschiebung von Menschen beschleunigen, die kein Aufenthaltsrecht und keine Duldung haben. Dafür hat das Kabinett heute mehrere Gesetzesänderungen beschlossen, über die der Bundestag nun entscheiden muss. Verantwortlich für Abschiebungen sind am Ende die Länder - und deren Polizei.

Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sagt im Interview mit ZDFheute, was er von dem Gesetzesvorhaben hält.

Jochen Kopelke : Dieses Rückführungsverbesserungsgesetz wird den Polizeibeschäftigten in Bund und Ländern tatsächlich mehr Befugnisse bringen, wenn wir in Amtshilfe für die Ausländerbehörden tätig werden. Insofern hilft es bei der Polizeiarbeit, denn der Fokus ist ganz klar auf ausländische Straftäter, Gefährder, Schleuser und auch Inhaftierte gerichtet.

Kopelke: Dass wir in Sammelunterkünften nicht mehr nur einen Bereich aufsuchen dürfen, sondern andere Wohnungen betreten dürfen, um tatsächlich ausweispflichtige Personen zu finden. Das war vorher in der Praxis durchaus ein Problem. Außerdem soll der Datenaustausch mit den Ausländerbehörden verbessert werden. Auch das hilft in der täglichen Arbeit, um echte Personalien zu ermitteln. Und Mitglieder von kriminellen Vereinigungen bekommen einen besonderen Fokus.