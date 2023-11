Abschiebungen: Warum die Ampel-Pläne verpuffen werden

Das Kabinett hat dazu ein entsprechendes Gesetzespaket verabschiedet. Es erweitert z.B. die Befugnisse der Polizei. Auch ein härteres Vorgehen gegen Schleuser ist geplant. 25.10.2023 | 2:48 min

Verbal wird eher geklotzt als gekleckert: "Wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen", sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Und ja, das heute vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetz für mehr Abschiebungen sei "die Grundlage", so Faeser, für die Ansage von Kanzler Olaf Scholz (SPD): "Wir müssen endlich im großen Stil abschieben."

Wie viele Abschiebungen durchgeführt werden sollen

Die Bundesregierung rechne mit 600 Abschiebungen mehr pro Jahr durch die neuen Regelungen. Es gibt breite Kritik von der Opposition, aber auch innerhalb der Regierung. 25.10.2023 | 1:46 min

Über zahlreiche Asylanträge noch nicht entschieden

Das Kabinett hat einem Maßnahmenpaket von Innenministerin Faeser zugestimmt. Abgelehnte Asylbewerber sollen leichter ausgewiesen werden können. Andrea Maurer hat die Details. 25.10.2023 | 1:21 min

Bis Ende Juni lagen ihre Zahlen noch etwas höher: In einer Anfrage an die Linke geben sie etwas mehr als 279.000 Ausreisepflichtige an. Davon 224.768 mit Duldung, 54.330 ohne Duldung.

Was die Ampel konkret plant

Bis Ende August gingen der Bundespolizei schon 1683 Schleuser ins Netz. Stationäre Kontrollen an Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz und mobile Kontrollen im Hinterland sollen für mehr Sicherheit sorgen. 21.10.2023 | 4:43 min

Hindernis Rückführung: Faeser plant Abkommen

Bundesregierung will mehr Abkommen mit Herkunftsstaaten

Die Bundesregierung will mehr Abkommen mit den Herkunftsstaaten schließen. Derzeit sei man, so kündigte es Faeser am Mittwoch an, in Verhandlungen mit Marokko, Usbekistan, Kirgistan, Kenia und Kolumbien. Außerdem sollen Georgien und Moldau sichere Herkunftsstaaten werden. Das bedeutet: Ein Asylantrag aus diesen Ländern gilt als unbegründet und wird abgelehnt. Eine individuelle Verfolgung kann in einem zweiten Schritt erst geltend gemacht werden.