EU-Asylreform: Ziemiak glaubt nicht an EU-Lösung

Paul Ziemiak hat die Hoffnung auf einen europäischen Durchbruch dank des EU-Asylkompromisses aufgegeben. "Daran glaube ich ehrlicherweise momentan nicht, weil wir darüber seit acht Jahren sprechen", sagte der Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend bei "Markus Lanz".

"Die Wahrheit ist doch, wenn ich mir die Zahlen anschaue, woher die Menschen kommen: aus Afghanistan , aus Syrien , aus dem Iran , aus Somalia, aus dem Jemen - in keines dieser Länder werden Menschen abgeschoben", sagte Ziemiak.

Und jetzt können wir alle darüber sprechen, dass man jetzt was Neues probieren sollte, und schnellere Verfahren, und noch besser abstimmen - es wird sich doch nichts an dieser Situation ändern.

Kernidee der EU-Asylreform "ein großer Bluff"

Der Migrationsforscher Gerald Knaus stimmte zu, was die Bewertung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems betrifft. "Die Kernidee dieser Reform ist ein Bluff", sagte Knaus und meinte damit den Plan, Asylverfahren künftig massenhaft in Zentren an den EU-Außengrenzen durchzuführen.