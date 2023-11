Aiwanger-Wirbel: Söder will, dass "nichts hängen bleibt"

"Ich gehe davon aus, dass die CSU Hubert Aiwanger ein Bekenntnis gegen Rechtsextremismus abfordern wird", so Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, im ZDF heute journal. 29.08.2023 | 4:29 min

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hält in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt bis auf Weiteres an seinem Vize Hubert Aiwanger fest, erhöht aber den Aufklärungsdruck: Der Freie-Wähler-Chef soll nun 25 Fragen schriftlich beantworten. Danach soll es eine abschließende Bewertung geben.

Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Starnberger See und forscht seit Jahren unter anderem über das Innenleben der CSU. Im Interview mit dem ZDF heute journal erklärt sie, was Söder mit dem Fragenkatalog erreichen will.