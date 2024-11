CSU-Politiker: Antwort auf Vertrauensfrage ist "nein"

Sehen Sie hier das Interview mit Alexander Dobdrindt in voller Länge.

Die Koalition aus SPD Grünen und FDP ist Geschichte. Der Termin für eine Neuwahl steht fest. Ob die Minderheitsregierung unter Kanzler Olaf Scholz bis dahin bei gemeinsamen Projekten mit der Hilfe der Union rechnen kann, sei an eine Bedingung geknüpft. Das macht CSU-Politiker Alexander Dobrindt im ZDF heute journal klar.

... die CSU die Vertrauensfrage mit "nein" beantworten wird

... ein Zeitplan vereinbart ist

Inhaltlich gehe die CSU "Dinge mit, die vereinbart sind", macht Dobrindt klar. Das Mantra der Union "erst die Vertrauensfrage, dann Gespräche". "Wir haben einen Zeitplan vereinbart. Das erste ist, dass die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stattfindet. Danach können Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, gefällt werden", so Dobrindt.

... das Deutschlandticket sicher ist

Mit dem Deutschlandticket kann der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland genutzt werden - unabhängig von Bundesland, Verkehrsverbund oder Tarifgebiet. Das Ticket gilt für Bus und Bahn. Ausgenommen sind lediglich Züge des Fernverkehrs wie beispielsweise ICEs, ICs und TGVs. Aktuell kostet es 49 Euro pro Monat. Ab 2025 soll der Preis auf 58 Euro steigen.

Die Fraktionsspitzen von SPD und den Unionsparteien hatten sich am Dienstag auf einen Fahrplan für Neuwahlen geeinigt. Um den Weg dafür zu ebnen, wird Kanzler Scholz am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Die Wahl soll dann am 23. Februar stattfinden.