Wer kann mit wem? Politologin checkt Parteien-Potenzial

Hat Olaf Scholz nochmal eine Chance?

"Also ich halte einen Wahlsieg der SPD für komplett unrealistisch", betont Ursula Münch. "So viele Fehler kann die CDU/CSU eigentlich gar nicht machen." Und "so viel gut- und wettmachen" könne die SPD eigentlich auch nicht.

Von der Biographie her sei "Scholz aber nicht zu alt" - sie würde eine Kanzler-Kandidatur "nicht am Lebensalter festmachen". "Man könnte aber argumentieren, dass er in verschiedenen Positionen tätig war, dass er da nicht so erfolgreich war.