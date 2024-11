Debatte im Bundestag: Der Wahlkampf läuft längst

Scholz: "Mit mir nicht"

Scholz wiederholte seine Version des Regierungsbruchs: Die FDP wolle lieber an der Schuldenbremse festhalten und für die Unterstützung der Ukraine hierzulande bei Pflege, Soziales und Rente kürzen. "Wer das Rentenniveau nicht stabilisieren will, kürzt am Ende die Renten", sagte er. "Mit mir nicht", sagte er. Er wolle kein Entweder-oder:

Scholz sendete Signale: Scholz, der Staatsmann. Scholz, der immer am Konsens orientiert sei. Scholz, der, wie er sagt, stolz sei, wie gut Deutschland mit seinen Staatsfinanzen umgeht. Da war das Gelächter im Plenum sehr laut. Insgesamt eher eine Gardinenpredigt in Richtung Lindner als eine Regierungserklärung.

Neue Allianzen zwischen FDP und Union

Der Gescholtene selbst leistete sich nur einen kurzen theatralischen Moment. "Manchmal ist eine Entlassung auch eine Befreiung", sagte Lindner. Der Rest seiner Rede klang so, als ob er in den vergangenen drei Jahren nicht dabei gewesen sei. Als ob er schon immer eine andere Finanzpolitik habe machen wollen als Scholz.

Es ist in etwa der Moment in der Debatte, in der Scholz auf der Regierungsbank seine Akten auspackte und in gelben Pappdeckeln las. Das Grundproblem in der Regierung, so Lindner, sei gewesen, "dass wir nicht mehr über das gleiche Land gesprochen haben." Und sich nicht zugehört haben offensichtlich.