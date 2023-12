Braun bei illner: Grünes Licht für "Wachstumschancengesetz"

Die Eckpunkte zum Ampel-Kompromiss für den Haushalt 2024 liegen vor. Nun kann auch das so genannte Wachstumschancengesetz kommen. Das stellt zumindest Helge Braun (CDU), Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Bundestag , in der ZDF-Sendung "maybrit illner" in Aussicht. Aktuell ist das Gesetz zur Steuererleichterung im Vermittlungsausschuss. Dass es zwischen Union und Ampel zur Einigung kommt, "ist gar keine Frage", sagt Braun. Voraussetzung sei die - nun offenbar erzielte - Klarheit über den Haushalt.