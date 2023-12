Ampel-Einigung: Merz sieht "übliche Trickserei" bei Haushalt

Es sei davon auszugehen, dass die Ampel spätestens Mitte nächsten Jahres eine "unvorhergesehene Notlage" feststellen und dann erneut die Schuldenbremse aussetzen werde, sagt Merz. 13.12.2023 | 12:17 min

Nach der Einigung der Regierung zum Haushaltsloch hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) der Ampel-Koalition Trickserei bei der Haushaltseinigung für das kommende Jahr vorgeworfen. Anders als von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dargestellt, sei es jetzt schon klar, dass die Schuldenbremse spätestens Mitte des kommenden Jahres abermals ausgesetzt werden muss, sagte Merz in Erwiderung auf die Regierungserklärung des Kanzlers im Bundestag.

Sie wissen, dass Sie nicht einhalten können, was Sie heute hier gesagt zu haben.

Es handle sich um die "übliche Trickserei" des Bundeskanzlers. Scholz hatte gesagt, dass sich die Koalition im Bundeshaushalt 2024 wieder an die Regeln der Schuldenbremse halten wolle. Er schloss aber nicht aus, dass sie nachträglich ausgesetzt wird, sollten die Ausgaben für die Ukraine dies erfordern.

Union: Lassen Scholz "diesen Trick nicht durchgehen"

Merz warf der Koalition in diesem Punkt Unehrlichkeit vor. "Sie geben jetzt schon das Geld aus - und dann werden Sie uns Mitte des Jahres sagen, das ist alles unvorhersehbar gewesen, was in der Ukraine auf uns zukommt", sagte der CDU-Chef. "Diesen Trick lassen wir ihnen nicht durchgehen."