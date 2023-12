Kevin Kühnert: Keine Sehnsucht nach Großer Koalition

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: "Zur Union sehnt sich in der SPD wirklich niemand zurück." 07.12.2023 | 0:28 min

Erstmals seit der Corona-Pandemie trifft sich die SPD ab Freitag in Berlin wieder zu einem Präsenz-Parteitag. In Umfragen stehen die Sozialdemokraten schlecht da, genauso wie der Kanzler und seine Regierung.

ZDFheute: Was sind Ihre Erwartungen an den Parteitag?

Kühnert: Am Wochenende kommt die SPD pur zusammen, aber sie ist eine Partei in Verantwortung. Im Gegensatz zur manch anderen Mitbewerbern flüchten wir uns auf Parteitagen nicht in ein Wolkenkuckucksheim und ziehen uns vor der Verantwortung zurück, sondern wir sind aus Überzeugung in Verantwortung.