Nacht der Entscheidung: Kippt die Ampel-Koalition?

Scholz mahnt Einigkeit an

Unter dem Eindruck des Wahlsiegs von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA beschworen am Mittwoch viele den Willen zum Zusammenhalt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, die Polarisierung des US-Wahlkampfes habe gezeigt, wie ein Land zerrissen werden kann. Er zog Parallelen:

"Wir mögen unterschiedliche politische und gesellschaftliche Auffassungen haben, aber wir leben in einem Land. Uns eint mehr, als uns trennt", sagte Scholz in seiner Reaktion auf dem Wahlsieg Trumps. Ob er damit schon die Stimmung im nächsten Bundestagswahl meint, ließ er offen.

Kanzler Scholz empfängt am dritten Tag in Folge Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck, um über Wege aus der Ampel-Krise zu beraten. Nicole Diekmann berichtet.

Die Konflikte in der Bundesregierung waren in den vergangenen Wochen vor allem in der Wirtschaftspolitik ausgebrochen. Die FDP fordert eine grundsätzliche Wende. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte am Nachmittag dem ZDF, es brauche eine echte Strukturreform und "keine Nebelkerzen, keine Subventionsprogrämmchen". Die FDP sei bereit für diese Kraftanstrengung, spekulieren über das Ende der Regierung wolle er nicht.

Allerdings widersprechen die Vorschläge von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) völlig dem, was SPD und Grüne fordern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte angeboten, die frei gewordenen Milliarden für das verschobene Intel-Werk zur Deckung der Haushaltslücke zu verwenden, was der FDP nicht reicht. SPD und Grüne fordern wiederum das Aussetzen der Schuldenbremse, auch um höhere Verteidigungskosten zu finanzieren, was die FDP nicht will.

Habeck fordert "Handlungssicherheit und Klarheit"

Die Diskussionen der vergangenen Tage innerhalb der Ampel müssten - laut Habeck - in "Handlungssicherheit und Entschlossenheit" überführt werden. Auf diese Art "werden diese die nächsten Tage und Stunden hoffentlich geführt werden, so dass wir die Konsequenz der US-Wahl als Bundesregierung in Europa voll beherzigen und umsetzen", sagte Habeck. Am Nachmittag ging er davon aus, dass am Zeitplan festgehalten wird. Dann würde am 14. November der Haushaltsausschuss bei der Bereinigungssitzung letzte Lücken im Haushalt klären.