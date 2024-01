Ende Januar: Reicht das Geld noch?

Inflation, steigende Mieten, höhere CO2-Preise: Das Leben in Deutschland wird teurer. So teuer, dass es für manche zum Monatsende zunehmend eng wird. 30.01.2024 | 6:07 min

Der CO2-Preis steigt im neuen Jahr von derzeit 30 auf 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid. Vor allem Tanken und Heizen wird dadurch teurer. 26.12.2023 | 1:29 min

Für viele Menschen heißt das: Das Geld ist reicht nicht.

Auch Danyal, der in der Filiale eines großen Telekommunikationsunternehmen Internet- und Telefonverträge verkauft, bekommt die hohen Kosten zu spüren: "Ein Döner kostet teilweise acht oder neun Euro." Er ginge deswegen immer seltener in der Mittagspause in der Innenstadt etwas essen, koche stattdessen mehr. Und merke, wie er sich am Monatsende zurückzieht: