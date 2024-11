Pistorius zu K-pekulationen: "Wir haben einen Bundeskanzler"

Von 2006 bis 2013 war Pistorius Oberbürgermeister in seiner Geburtsstadt Osnabrück.



2013 wurde er in Niedersachsen Landesminister für Inneres und Sport. Pistorius erwarb sich einen Ruf als "roter Sheriff" - er verfolgte unter anderem gegenüber islamistischen Gefährdern und bei Abschiebungen eine harte Linie. Pistorius gilt nicht nur deshalb für SPD-Verhältnisse als Konservativer.



In der Partei rückte er erst spät in den engeren Führungskreis vor: Ende 2017 kam der Niedersachse in den SPD-Bundesvorstand.



Als im Oktober 2019 eine neue Doppelspitze per Mitgliederbefragung gewählt wurde, trat Pistorius zusammen mit der damaligen sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping an - landete aber auf den hinteren Rängen.