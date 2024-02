Bürgerrat des Bundestags will Ernährung verbessern

Der Bürgerrat soll die gesamte pluralistische Gesellschaft widerspiegeln. Daher werden die Teilnehmenden zufällig in einem mehrstufigen Losverfahren aus allen Einwohnern ab 16 Jahren bestimmt.



In einem ersten Schritt werden 82 Gemeinden aus ganz Deutschland ausgelost. Aus deren Einwohnern werden 20.000 potentielle Teilnehmer gelost und kontaktiert. In weiteren Schritten ergibt sich dann die konkrete Zusammensetzung des Rats.