Bundesrat billigt Bezahlkarten für Asylbewerber

Der Bundesrat hat am Freitag eine Reihe von Vorhaben abschließend gebilligt: Dazu gehören insbesondere die Bezahlkarte für Asylbewerber und vereinfachte Regeln für den Ausbau der Solarenergie. Massive Kritik gab es in der Länderkammer an zwei Gesetzesvorhaben aus FDP-Ministerien. Ein Überblick: