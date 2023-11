Live: Bundestag diskutiert Haushalt für Wirtschaft und Klima

Deutschland ist nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu stark gefangen in der Komfortzone. "Raus aus der Comfort Zone der Selbstzufriedenheit" müsse daher das Motto lauten, sagte der Grünen-Politiker in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Konkrete Maßnahmen dafür nannte er allerdings nicht.

Haushalt 2023: Bundestagsdebatte zum Einzelplan Digitales und Verkehr vom 22.11.22 23.11.2022

Spahn mahnt: Zeit für Taten

Es gebe potenzielle Investitionen in der Pipeline in Höhe von rund 80 Milliarden Euro, so der Vizekanzler weiter. Zudem spielten viele Probleme aus dem vergangenen Jahr heute keine Rolle mehr. So sei der Gas-Importeur Uniper stabilisiert und eine neue Infrastruktur für Flüssiggas aufgebaut worden. Nun gehe es darum, die strukturellen Probleme Deutschlands zu lösen - fehlende Arbeitskräfte, zu wenig Digitalisierung und zu viel Bürokratie.