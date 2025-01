Radikales Profil der Linken mit klarem Fokus

Erst seit drei Monaten ist der neue Parteichef Jan van Aken im Amt und hat im Spitzenkandidatenduo mit Heidi Reichinnek , der linken Gruppenvorsitzenden, seiner Partei innerhalb kürzester Zeit ein radikales Profil mit klarem Fokus verordnet: an der Seite der so genannten "Abgehängten" gegen Milliardäre. Gefühlt aber auch gegen alle: gegen AfD und Union, aber auch gegen BSW, SPD und Grüne

Die AfD sei eine "Nazi-Partei", das BSW eine "Kremlpartei", CDU -Chef Friedrich Merz wolle "den Sozialstaat kurz und klein schlagen", die SPD würde "pünktlich wie ein Uhrwerk" nach der Wahl wieder ihre sozialen Versprechen vergessen und die Grünen könnten "arme Menschen nicht mitdenken". Auf dem Parteitag am 19. Januar hatte sich die Linke dabei so geeint gezeigt wie lange nicht mehr. Ohne Gegenstimme, bis auf vier Enthaltungen, wurde das Wahlprogramm verabschiedet.

In ihrem Wahlprogramm nimmt die Linke vor allem Preise und Mieten in den Blick. So sollen in angespannten Wohnlagen die Mieten für die nächsten sechs Jahre eingefroren werden.

09.12.2024 | 1:32 min