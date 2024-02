Teil-Legalisierung: Welche Regeln bei Cannabis geplant sind

Der Bundestag stimmt über die Cannabis-Legalisierung ab. Doch auch innerhalb der Koalition gibt es Widerstand. 23.02.2024 | 2:38 min

Warum die Legalisierung?

In der Drogenpolitik ist es eine Zäsur: Man erkenne endlich die Lebenswirklichkeit vieler Menschen an und sorge ganz praktisch für mehr Gesundheitsschutz, argumentiert der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert ( SPD ). Bisher steige der Konsum trotz des bestehenden Verbots von Erwerb und Besitz besonders auch unter jungen Menschen, heißt es im Gesetzentwurf der Ampel . Cannabis vom Schwarzmarkt sei zudem häufig von Verunreinigungen und Beimengungen betroffen.

Gesundheitsminister Lauterbach verteidigt die Kampagne zur geplanten Legalisierung. 09.02.2024 | 1:05 min

Wie verbreitet ist Cannabis-Konsum?

Es ist bisher die am häufigsten genutzte illegale Droge. Laut einer Studie für 2021 haben 4,5 Millionen Erwachsene nach eigenen Angaben binnen zwölf Monaten wenigstens einmal Cannabis konsumiert. Bei den 18- bis 24-Jährigen war der Konsum demnach am stärksten verbreitet. Dabei bestehen Experten zufolge bis zum Alter von 25 Jahren wegen des noch anhaltenden Reifeprozesses des Gehirns besondere Risiken für psychische, physische und soziale Beeinträchtigungen.

Geplante Cannabis-Legalisierung: Experten befürchten eine Überlastung der Justiz durch die zahlreichen Regelungen. 22.02.2024 | 1:52 min

Was soll künftig möglich sein?

Erlaubt werden soll der Besitz von bis zu 25 Gramm getrockneten Pflanzenmaterials zum Eigenkonsum, die man auch im öffentlichen Raum mit sich führen darf. In der privaten Wohnung soll man bis zu 50 Gramm aufbewahren können. Angebaut werden dürfen dort gleichzeitig drei Pflanzen. Was darüber hinausgeht, muss vernichtet werden. Geerntet werden darf nur zum Eigenkonsum, nicht zur Weitergabe. Samen, Pflanzen und geerntetes Haschisch und Marihuana müssen gegen Diebstahl und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden - etwa mit abschließbaren Schränken und Räumen.

Wie sollen die Cannabis-Anbauvereine aussehen?

Erlaubt werden sollen sogenannte Anbauvereinigungen - eine Art Club für Volljährige, in dem bis zu 500 Mitglieder mit Wohnsitz im Inland Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben können, beschränkt auf höchstens 25 Gramm an einem Tag je Mitglied und im Monat auf insgesamt höchstens 50 Gramm. Für 18- bis 21-Jährige sollen monatlich 30 Gramm mit höchstens zehn Prozent Tetrahydrocannabinol (THC) zulässig sein - der Stoff mit der Rauschwirkung.

Ist es richtig, Cannabis zu legalisieren? Thema beim Diskussionsformat "Unter Anderen" 14.06.2023 | 21:28 min

Welche Regelungen soll es noch geben?

Der Konsum "in unmittelbarer Gegenwart" von unter 18-Jährigen soll verboten sein - also auf Spielplätzen, in Schulen, Kitas oder Sportstätten, jeweils in 100 Metern um den Eingangsbereich. Untersagt wird Kiffen auch tagsüber in Fußgängerzonen. Das Verkehrsministerium prüft gerade, wie es mit einem THC-Grenzwert am Steuer aussehen könnte - ähnlich wie beim Alkohol. Beim Militär bleibt Cannabis tabu.