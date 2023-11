CDU-Vize Prien bei "Lanz": Politik geht an Menschen vorbei

Zu den parteiinternen Querelen um den Kurs gegenüber der AfD sowie zu den zuwanderungspolitischen Ideen der CDU, der Rhetorik von Parteichef Merz und der Stimmungslage in Deutschland 24.08.2023 | 75:04 min

"Erschöpft" seien die Menschen in Deutschland, "eine Art Grauschleier" liege über der Republik, analysierte Karin Prien am Donnerstagabend bei Markus Lanz. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU sagte:

Selbstbestimmungsgesetz "interessiert Leute null"

Die Ampel-Koalition hatte in dieser Woche das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht, nach dem in Zukunft jeder Mensch deutlich einfacher seinen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können soll. Es ersetzt das sogenannte Transsexuellengesetz, das das Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig erklärt hatte.

"Wir müssen gar nicht über AfD reden"

CDU-Chef Friedrich Merz ist für seine Aussage zur AfD auch in der eigenen Partei heftig kritisiert worden. Sehen Sie hier den Ausschnitt aus dem ZDF-Sommerinterview. 24.07.2023 | 2:24 min

Prien: CDU ist "Alternative für Bundesregierung"

Was Merz laut Prien gemeint habe: "Wir sind die wahre Alternative gegenüber dieser Bundesregierung." Und so sieht die schleswig-holsteinische Bildungsministerin die Sache auch.

CDU-Politiker Frei will das individuelle Grundrecht auf Asyl abschaffen, verfolgte Menschen sollten in der EU verteilt werden. 18.07.2023 | 1:34 min

CDU-Vize: Asylverfahren müssen schneller werden

"Was Thorsten Frei sagen wollte, ist: Wir müssen verfahrensrechtlich in eine Situation kommen, wo wir nicht verpflichtet sind, jeden, der deutschen Boden betritt, dann auch so lange hier zu behalten, dass man ihn am Ende gar nicht mehr wegschicken kann", sagte Prien.