Wahlkampf auf Social Media: Corona spielt kaum eine Rolle

Die Parteien und Kandidaten starten mit teils sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den sozialen Netzwerken. So hat die Facebook-Seite der AfD mit Abstand die meisten Facebook-Likes. Auf Platz zwei folgt die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Zudem legen Studien nahe, dass AfD-Anhänger besonders aktiv sind, was das Verbreiten ihrer Inhalte in den sozialen Netzwerken angeht.