Faeser kündigt zur Fußball-EM Kontrollen an allen Grenzen an

Zur Fußball-Europameisterschaft hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. "Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können", sagte Faeser der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).