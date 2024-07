Umwelthilfe: Viele Politiker-Dienstwagen zu klimaschädlich

Laut der Deutschen Umwelthilfe Schlusslicht in der Dienstwagen-Klimabilanz der Bundesregierung: Bettina Stark-Watzinger (FDP).

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die aus ihrer Sicht vielen klimaschädlichen Dienstwagen von deutschen Spitzenpolitikern. Laut einer Auswertung der DUH stoßen viele der Dienstwagen deutlich mehr CO2 aus als etwa ein durchschnittliches, im laufenden Jahr in Deutschland zugelassenes Auto. Insgesamt überschreiten 186 von 252 Politikerinnen und Politikern auf Bundes- und Landesebene mit ihren Dienstwagen im Realbetrieb den EU-Flottengrenzwert.

Der nunmehr 18. Dienstwagencheck zeige zwar Lichtblicke, sagte Umwelthilfe-Verkehrsexperte Jens Hürdler am Montag in Berlin. Diese reichten aber noch lange nicht für eine konsequente Kehrtwende in Richtung Klimaschutz.