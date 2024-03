Ethikrat-Tipps: Klimawandel gerecht bekämpfen - geht das?

Der Ethikrat warnt davor, sich allzu sehr auf Techniken etwa zur unterirdischen CO2-Speicherung (CCS) zu verlassen und dabei weniger gegen die Erderwärmung zu tun. "Wir haben in der Tat in der technischen Zivilisation so eine Neigung, ein Problem zu lösen mit Technik, und die Nebenfolgen der Technik kommen dann später", sagte Grunwald mit Blick auf mögliche Risiken.