Grünen-Chefin Dröge: 30 Milliarden für Wirtschafts-Zukunft

Die Grünen-Bundestagsfraktion will mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 30 Milliarden Euro die Konjunktur ankurbeln. Die Fraktionschefin Katharina Dröge sagte im ZDF-Morgenmagazin, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) habe es im vergangenen Jahr geschafft, die Energieversorgung zu gewährleisten, "nachdem die CDU uns so stark in die Abhängigkeit von Russland gebracht hat".