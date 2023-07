Auf dem Strommarkt entscheiden die sogenannten Grenzkosten darüber, welches Kraftwerk hochgefahren wird und wo Energie produziert werden soll. Unter Grenzkosten versteht man dabei die Kosten, die bei einem Kraftwerk für jede weitere produzierte Megawattstunde anfallen. Am geringsten sind diese Kosten bei Wind- und Solarenergie, gefolgt von Atomstrom.



Im Sommer sinkt wegen der milderen Temperaturen der Bedarf an Strom und zugleich steigt das europaweite Angebot an Solarenergie. Dadurch wird der Preis für Einfuhren in der Regel günstiger. Es spart also bares Geld, in dieser Zeit billigeren Strom aus dem Ausland zu importieren als ihn in teureren Kohle- oder Gaskraftwerken selbst zu produzieren.



Quelle: ZDF