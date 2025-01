Kritik an Merz-Aussagen zu "grünem" Stahl

Das sei ein "Schlag ins Gesicht aller Beschäftigten" sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) sagte vor einem Treffen des erweiterten Grünen-Fraktionsvorstands in Berlin: "Sie könne nur so übersetzt werden, dass die deutsche Stahlproduktion zu Ende geht." Habeck sagte, es werde in den 2030er Jahren keinen Markt für "schwarzen" Stahl mehr geben.

CDU: Stehen zum Stahlstandort

Umbau der Stahlbranche

Beim Aufbau eines Versorgungsnetzes aber drohen Verzögerungen. So hatte Thyssenkrupp-Chef Miguel López einen schnelleren Aufbau eines Wasserstoff-Pipelinenetzes in Europa gefordert.

IG Metall: "Wir würden Zehntausende Arbeitsplätze verlieren"

Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, sagte zu den Aussagen von Merz: "Wer nicht an grünen Stahl glaubt, befördert das Ende der Stahlindustrie in Deutschland - mit fatalen Wirkungen weit über die Branche hinaus. Wir würden Zehntausende Arbeitsplätze verlieren und uns bei einem der wichtigsten Grundstoffe in eine gefährliche Abhängigkeit vor allem von China begeben." Die Industrie müsse in Zukunft klimafreundlich produzieren.