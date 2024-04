Robert Habeck ist jetzt bei TikTok

Laut Bundesregierung richtet sich der Account des Kanzlers vor allem an jüngere User und Userinnen. Viele von ihnen nutzen TikTok auch, um hier Nachrichten zu bekommen. Unter den Parteien in Deutschland dominiert vor allem die rechtspopulistische AfD TikTok. Das Netzwerk hat in Deutschland rund 21 Millionen User (Stand: 2023).