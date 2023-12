Habeck zu Haushalt: "Wir gehen nicht den bequemen Weg"

Das ganze Interview mit Robert Habeck im Video. 13.12.2023 | 8:10 min

Die Krise scheint abgewendet - oder zumindest vertagt. Mittwochfrüh haben sich die Spitzen der Ampel-Koalition in Berlin geeinigt, wie die fehlenden 17 Milliarden Euro im Haushaltsloch gestopft werden sollen. Am Mittag wurden die Ergebnisse vorgestellt. Fest steht: Die Regierung plant 2024 nicht, die Schuldenbremse auszusetzen. Es soll keine Notlage beschlossen werden. Zumindest für den Fall, dass sich die Lage in der von Russland angegriffenen Ukraine nicht noch weiter zuspitzt.

Habeck: Gehen den nicht bequemen Weg

"Wer will schon mehr Geld bezahlen?"

Dass durch diese Entscheidung nun viele Menschen in Deutschland einen Großteil der Lasten tragen, sei die "Konsequenz in der politischen Realität, in der wir sind". "Das ist nicht schön und ich verstehe den Unmut, aber es ist natürlich die einzig denkbare Antwort", so Habeck. Er erkennt an, dass die Beschlüsse "eine Zumutung für Teile der Bevölkerung oder für bestimmte Wirtschaftssektoren" seien.