Update am Abend: So geht es mit dem Haushalt weiter

Guten Abend,

Wie lange kann eine Einigung bestehen, die unter diesen Vorzeichen entstanden ist? Die wahren Hürden für den Bundeshaushalt 2024 kommen erst jetzt. Was sagt der Bundestag dazu? Und was, wenn im nächsten Jahr weitere Krisen dringenden Handlungsbedarf fordern? "Only time will tell", sagt man so schön. Auch in einem weiteren Punkt. Denn wenn wir eines aus den letzten Jahren gelernt haben, dann ist es das: Nur weil sich Scholz, Lindner und Habeck einig sind, heißt das noch lange nicht, dass es ihre Parteien auch sind.