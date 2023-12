Selenskyj und Biden: Putin kein Weihnachtsgeschenk machen

Der ukrainische Präsident bittet in den USA um weitere Hilfen. US-Präsident Biden steht hinter ihm. Doch die Ukraine ist längst Spielball eines innenpolitischen Streits geworden. 13.12.2023 | 2:05 min

Biden: Für die Freiheit aufstehen

"Mr. President, ich rufe den Kongress auf, das Richtige zu tun, der Ukraine beizustehen und für Freiheit aufzustehen", erklärte Biden am Dienstag im Oval Office im Gespräch mit Selenskyj.

Die Vereinigten Staaten würden die Ukraine mit Waffen und militärischer Ausrüstungen versorgen, solange sie könnten. Aber ohne zusätzliche Mittel sei das Land nicht mehr in der Lage, der Ukraine zu helfen, mahnte er. "Die ganze Welt sieht zu, was wir tun", sagte Biden. "Also lasst uns ihnen zeigen, wer wir sind."