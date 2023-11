Habeck zur Arbeit der Ampel: "Versauen es uns selbst"

"In der Sache ist kein Schaden entstanden", sagt Vizekanzler Robert Habeck zur jüngsten Krise der Ampel-Koalition im ZDF heute journal. 23.08.2023 | 8:24 min

Lesen Sie das Interview hier in Auszügen oder sehen Sie es oben im Video in voller Länge. Das sagt Vizekanzler Habeck ...

... zu Paus' Blockade des Wachstumschancengesetzes

"Das ist natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen", so Habeck. Er betont jedoch, das Wachstumschancengesetz komme jetzt mit der Kabinettsklausur in Meseberg und auch bei der Kindergrundsicherung sei man auf einem guten Weg. Wenn man den Streit beiseitelasse, sei kein Schaden in der Sache entstanden.

... zum Kurs der Grünen

Dazu sagte Habeck im ZDF: "Also die Grünen haben in den letzten zwei Jahren so viele Entscheidungen getroffen, die nicht in unserem Wahlprogramm stehen, die aber wichtig waren für das Land und die Stabilität dieses Landes, dass es eher herausragend ist, wie wir uns in die Verantwortung hineinbegeben haben."