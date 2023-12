Haushaltskrise: Habeck sagt Reise zur Weltklimakonferenz ab

Vizekanzler Robert Habeck Grüne ) hat wegen der Haushaltskrise auf Bitten von Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) eine ab Montagabend geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai und in die Region abgesagt.

Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Sonntagabend in Berlin mit. Dies sei in Absprache und auf Bitten von Kanzler Scholz erfolgt. Die Reise werde auf den nächstmöglichen Zeitpunkt verschoben.