FDP-Politiker Dürr bei "illner": 2024 keine Notlage ausrufen

Der Begriff hat Konjunktur. "Was wir gerade erleben, ist eine finanzpolitische Zeitenwende", hält Danyal Bayaz ( Grüne ), Finanzminister in Baden-Württemberg, fest. Doch anders als nach dem russischen Angriff auf die Ukraine , als Bundeskanzler Olaf Scholz seine "Zeitenwende"-Rede hielt, ist im Bundestag kein Konsens in Sicht.