Klimaklagen: Muss die Ampel Sofortprogramme aufstellen?

Umweltverbände fordern von der Bundesregierung vor Gericht Sofortprogramme für den Klimaschutz. Quelle: dpa

Sie warfen sie symbolisch in die Tonne: das Pariser Klimaabkommen, die Sektorziele und sogar ein Pappschild mit der Aufschrift "Klimakanzler". Bevor die Verhandlung am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg begann, machten Umweltaktivisten vor dem Gericht ihrem Ärger Luft. Verkleidet unter anderem als Bundesverkehrsminister Volker Wissing und als Bauministerin Klara Geywitz schmissen sie die Klimaziele der Bundesregierung in eine große, rote Mülltonne.

Denn genau das prangern die Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz BUND und die Deutsche Umwelthilfe an: Dass die Ampel-Regierung sich nicht an ihre selbst gesteckten Ziele zum Klimaschutz hält.

Sektorziele bei Gebäuden und Verkehr gerissen

Mit der Klage vor dem Oberverwaltungsgericht wollen die Verbände konkret erreichen, dass die Bundesregierung sogenannte Sofortprogramme für den Klimaschutz aufstellen muss. Laut dem Klimaschutzgesetz ist die Regierung dazu immer dann verpflichtet, wenn in einem bestimmen Bereich, beispielsweise im Verkehr, in einem Jahr mehr CO2 ausgestoßen wurde, als die jährlich vorgesehene Höchstgrenze - also das Sektorziel gerissen wurde.

Es ist deshalb kein Zufall, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Gericht in Berlin ausgerechnet Pappmasken der Bundesbauministerin Klara Geywitz und des Bundesverkehrsministers Volker Wissing vors Gesicht schnallten: Denn in diesen beiden Bereichen wurden die Sektorziele mehrere Jahre nacheinander gerissen.

Klimaschutz: Jugendliche verklagen 32 Staaten 27.09.2023 | 0:27 min

Sektorziele sollen Klimaschutz handhabbar machen

Laut Klimaschutzgesetz eigentlich ein klarer Fall für die gesetzlich vorgeschriebenen Sofortprogramme. Sie sollen sicherstellen, dass der Klimaschutz politisch nicht immer weiter in die Zukunft verlagert werden kann, sondern die Regierung direkt gegengesteuert.

Hinter den Sektorzielen und auch den Sofortprogrammen steckt also die Idee, den Klimaschutz in jährliche, für die Regierung handhabbare Schritte aufzuteilen, um das mittelfristige Ziel zu erreichen, bis 2030 65 Prozent weniger CO2 auszustoßen. So schrieb es schon die schwarz-rote Regierung 2019 in das Klimaschutzgesetz. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, kritisiert vor der Verhandlung:

Die aktuelle Bundesregierung hat bisher aber noch nicht einmal ein Sofortprogramm vorgelegt. Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe

Regierung vor Gericht: Sofortprogramm heißt anders

Doch die Bundesregierung sieht das anders. Auch sie gibt zwar zu, dass die Höchstmengen an CO2 in den Sektoren Gebäude und Verkehr überschritten wurden. Allerdings stellten sich die Regierungsvertreter in der Verhandlung vor Gericht auf den Standpunkt, dass die Bundesregierung sehr wohl ein Sofortprogramm zum Klimaschutz verabschiedet hätte.

Einzige Tücke: Es heißt nicht so - das Programm trägt nämlich nicht den Namen Sofortprogramm, sondern Klimaschutzprogramm. Trotz des anderen Namens habe die Regierung damit bezweckt, in den Sektoren Gebäude und Verkehr nachzusteuern. In dem im Oktober beschlossenen Paket enthalten sind beispielsweise eine Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes und das Deutschlandticket.

Aufgabe des Gerichts sei nun zu prüfen, ob nur da, wo Sofortprogramm draufsteht, auch Sofortprogramm drin ist, erklärte die Vorsitzende Richterin in der Verhandlung und wirkte eher skeptisch. Denn das Klimaschutzgesetz kenne beide Begriffe - Sofortprogramme und Klimaschutzprogramme - als unterschiedliche Maßnahmen. Klimaschutzprogramme hätten längerfristige Ziele im Blick.

Wissenschaftler fordern, dass die Weltgesundheitsorganisation die Klimakrise zum Gesundheitsnotstand erklärt. Mehr als 200 Fachjournale veröffentlichten dazu einen Aufruf. 26.10.2023 | 0:28 min

Bundesregierung will Sektorziele aufweichen

Womöglich steckt hinter der zumindest unglücklichen Namensgebung aber noch etwas ganz anderes. Denn die Bundesregierung will die Sektorziele - und somit auch die Sofortprogramme zum Klimaschutz - eigentlich loswerden. Im Frühsommer hatte die Ampel-Koalition verkündet, dass die Sektorziele künftig aufgeweicht würden, indem nur noch die Gesamtmenge an CO2 sektorenübergreifend gezählt würde, anstatt in jedem einzelnen Sektor.

Vor allem die Grünen wurden für diese Entscheidung viel kritisiert. Doch der Bundestag hat bislang noch nicht über den Vorschlag entschieden. Der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe Remo Klinger vermutete in der Verhandlung, dass die Bundesregierung deshalb womöglich schon jetzt kein Sofortprogramm mehr verabschieden wollte.

Urteil fällt Ende November

Ob die Bundesregierung dazu nun verpflichten wird, klärt sich am 30. November, wenn das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sein Urteil fällt. Dabei wird auch eine Formalie entscheidend sein: Das Gericht muss entscheiden, ob den Umweltverbänden überhaupt ein Klagerecht zusteht.

Dieses Recht hat der Europäische Gerichtshof Umweltverbänden in der Vergangenheit zwar mehrfach bescheinigt. Vor deutschen Gerichten gibt es darüber aber immer wieder Streit, weil Deutschland eine europarechtliche Konvention dazu zwar unterschrieben, aber nicht ausdrücklich ins deutsche Gesetz aufgenommen hat.