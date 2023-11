Bundeshaushalt 2024: Lindners umstrittene Finanzpläne

Bei der Debatte heute wurde klar: Finanzminister Lindner will 2024 vor allem die Schuldenbremse einhalten. Dafür müssen alle Ressorts sparen – bis auf das Verteidigungsministerium. 05.09.2023 | 1:50 min

Denn dem Vorwurf, als Sparkommissar die Entwicklung des Landes zu bremsen, hat er dadurch Vorschub geleistet, dass er sich in den vergangenen Monaten stets als strenger Wahrer der Haushaltsdisziplin gerierte.

Bundesrechnungshof: Sondervermögen sind Sonderschulden

Zugleich aber wuchs die tatsächliche Schuldenlast des Bundes unter seiner Ägide stetig an - durch das Umtopfen diverser Ausgaben in sogenannte Sondervermögen, die man ehrlicher als Sonderschulden bezeichnen könnte, wie jüngst der Bundesrechnungshof monierte

So liege die wahre Schuldenlast nach Berechnungen der Bonner Behörde nicht bei den von der Bundesregierung angegebenen 16,6 Milliarden Euro - was gerade eben noch der Einhaltung der Schuldenbremse entspricht - sondern - wenn man eben die diversen Neben- oder Schattenhaushalte einbezieht - beim mehr als Fünffachen, nämlich: 85,7 Milliarden Euro.

Anteile der einzelnen Posten am Bundeshaushalt 2024

Lässt man nun diese Nebentöpfe außer Acht und schaut lediglich auf den sogenannten "Kernhaushalt", bleiben nächstes Jahr immer noch Ausgaben in Höhe von 445,7 Milliarden Euro. Das sind rund 30 Milliarden Euro weniger als dieses Jahr - aber, zum Vergleich: rund 90 Milliarden Euro mehr als 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr.

Verteidigungsministerium bekommt mehr Geld

Jubel wird deshalb im Bendlerblock aber eher nicht ausbrechen. Denn das Plus sind nicht zehn, sondern nur rund 1,7 Milliarden. Insgesamt beläuft sich der Verteidigungshaushalt damit auf 51,8 Milliarden Euro. Aus dem 100 Milliarden Sondervermögen kommen im nächsten Jahr weitere rund 19 Milliarden Euro hinzu.

Etat für Zwei-Prozent-Ziel der Nato wohl nicht genug

Reicht das um die Bundeswehr zu modernisieren und wie versprochen das Ziel der Nato zu erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung zu investieren? Nein, sagen etwa Experten des Münchner ifo Instituts.

Gemeinsam mit dem Sondervermögen komme der Verteidigungshaushalt nur auf 1,7 Prozent des BIP. Es fehlten also 14 Milliarden Euro. Ausgaben anderer Ministerien werden deshalb vermutlich mit hineingerechnet, um das Zwei-Prozent Ziel formal zu erreichen.

Hinzu kommt, dass auch die Personalkosten für die Bundeswehr durch höhere Tarifabschlüsse gestiegen sind. Für die Zeitenwende bleibt also weniger übrig als ursprünglich gedacht.

Größter Einzelhaushalt: Arbeit und Soziales

Die restlichen Milliarden gehen drauf für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, soziale Entschädigungen, Künstlersozialkasse, Fachkräftesicherung und weiterem. Ein riesiger Haushalt also, größere Umschichtungen sind dennoch kaum möglich.

Lauterbach muss am meisten sparen

Nicht, weil Gesundheit plötzlich radikal an Bedeutung verloren hätte für die Ampel . Die Kürzung ist dem Ende der Pandemie-Bekämpfung geschuldet, die den Gesundheitsetat stark vergrößert hatte.

So betrug der Einzelplan dieses Jahr noch knapp 24,5 Milliarden Euro, im kommenden Jahr schmilzt er auf 16,2 Milliarden Euro.

Krankenkassenzuschuss größter Posten im Gesundheitsministerium

Den Ausgabenschwerpunkt bildet der Bundeszuschuss an die gesetzlichen Krankenkassen - in Höhe von 14,5 Milliarden Euro. Eigentlich hatte dieser Betrag jährlich steigen sollen, so die Vereinbarung im Koalitionsvertrag: "Den Bundeszuschuss zur GKV dynamisieren wir regelhaft", heißt es dort.