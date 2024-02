Hoss&Hopf: So polarisieren die Podcaster auf TikTok und Co.

In ihrem Podcast zeichnen Hoss und Hopf ein eigenes Bild von sich, das sich nicht unabhängig überprüfen lässt:



Philip Hopf, auch bekannt als Hopf, ist 39 Jahre alt, und hat in seinem Leben mehrere "180-Grad-Wandel erlebt" sowie einen Freispruch vor Gericht, den er aus seiner Sicht im Zweifelsfall nicht hätte bekommen sollen. In seinen Erzählungen formt Philip Hopf eine Aufsteigergeschichte, an dessen Ende er nun Geschäftsführer der Firma "HKMC" ist - einem Finanzunternehmen aus Stuttgart.



Geboren in Stuttgart und zwischenzeitlich nach Wien umgezogen blieb Hopf als Jugendlicher nach eigenen Angaben in der Schule sitzen. Dann wechselte er vom Gymnasium auf die Hauptschule. Später, nach mehreren Jobs, etwa auf Baustellen und der Gastro, schöpfte er aus einem Buch "neue Motivation" und holte seine Fachhochschulreife nach. Er fing an sich mit Finanzmärkten und Trading zu beschäftigen. Das Thema "Geld" und die damit verbundene Freiheit sei ein Leitmotiv von Philip Hopf. 2019 beginnt er auf YouTube über Finanzthemen zu sprechen.



Kiarash Hossainpour, auch bekannt als Hoss, ist in Berlin aufgewachsen. Mittlerweile lebt er in Dubai und ist nach eigenen Angaben schon mit 18 Jahren Selfmade Millionär durch Kryptowährungen geworden - zuvor hatte er viele "Businesses". Heute gibt er sich auch als Influencer für Finanzthemen und erstellt auf YouTube Videos, darunter Tutorials, etwa zum Handel mit Bitcoins. Zudem hat sich Hossainpour einen YouTube-Kanal aufgebaut, der 240.000 Follower zählt. Auf dem Account wirbt er auch für die Kryptobörse "Bitget" - doch die BaFin ermittelt gegen das Unternehmen.