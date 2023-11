Debatte bei "illner": FDP und Grüne - seltene Einigkeit

Lindner spricht lieber von politischen Unterschieden. Die seien doch jahrelang gefordert worden. Abwechselnd mit Grünen-Chefin Ricarda Lang ist der Finanzminister bemüht, das, was die Ampel auf den Weg bringt oder zu bringen plant, zu erläutern, zu loben. Sogar für den viel diskutierten "Deutschland-Pakt", den Kanzler Olaf Scholz vorgeschlagen hat, wirft sich der FDP-Chef in die Bresche. Das Heizungsgesetz ? In der Entstehung fragwürdig, im Ergebnis vorzeigbar, findet Lindner. Die im Zuge der Debatte hinzugefügte kommunale Wärmeplanung? Eigentlich die beste Lösung, findet Lang.