Kühnert vor Ost-Wahlen: Sorge um Kompromissunfähigkeit

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 15.02.2024. 15.02.2024 | 64:32 min

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sorgt sich mit Blick auf die anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern um die mangelnde Kompromissfähigkeit anderer demokratischer Parteien.

Der Aufstieg der AfD und die möglicherweise zu erwartenden schwierigen Regierungsbildungen bedürften anschluss- und in verschiedene Richtungen anknüpfungsfähiger Partner, sagte Kühnert am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner".