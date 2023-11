Jusos kritisieren Kanzler Scholz und SPD-Führung

Der neue Juso-Chef Philipp Türmer hat sich vorgenommen, in diese Fußstapfen zu treten. Unter der Bundestagsabgeordneten Jessica Rosenthal waren die Jusos zwischenzeitlich leise geworden, in den vergangenen zwei Jahren gab es kaum Kritik an Scholz und der Parteispitze. Doch zur Halbzeit der Ampel-Koalition soll es vorbei sein mit dem Füße-Stillhalten.