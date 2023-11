SPD-Vorsitz: Klingbeil und Esken kandidieren wieder

Die beiden können als Vorsitzende auf großen Rückhalt in der SPD zählen. Die krachenden Wahlniederlagen in Hessen und Bayern haben allerdings Unruhe in die Partei gebracht und Forderungen nach einer stärkeren Profilierung der SPD laut werden lassen. Im nächsten Jahr stehen die Europawahl , drei Landtagswahlen in Ostdeutschland und mehrere Kommunalwahlen an.