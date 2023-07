Aber es gebe im November nächsten Jahres die Umsetzung der europäischen Mindestlohnrichtlinie, die einen höheren Mindestlohn von 13,50 bis 14,00 Euro möglich mache. Dann stelle sich die Frage, ob man in Deutschland umsetzen wolle, was man auf europäischer Ebene in Gang gebracht habe. "Da bin ich dafür, dass wir das tun", betonte Klingbeil, der zugleich harte Kritik am Vorgehen der Arbeitgeber in der Kommission übte.