Migration: Länder fordern einheitliche Bezahlkarte

Die Bundesländer wollen eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete . Die Ministerpräsidenten forderten den Bund auf, "zeitnah" die Voraussetzungen dafür zu schaffen, wie es am Freitag in einem Beschluss um Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt am Main hieß.