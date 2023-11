Grünen-Chefin Ricarda Lang: Mit uns kein sozialer Kahlschlag

Der Parteitag der Grünen in Karlsruhe steht ganz im Zeichen der Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Ampel-Koalition fehlen nun 60 Milliarden Euro - vor allem für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Was bedeutet das für den Frieden in der Koalition und wie geht es nun weiter?