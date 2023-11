Hubert Aiwanger wirft Medien "Hexenverbrennung" vor

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 23. November 2023. 23.11.2023 | 75:24 min

Wer oder was ist ein Taugenichts? Für Hubert Aiwanger "jemand, der in einer Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat und am Ende Dinge an die Wand fährt". Das sagte Bayerns Wirtschaftsminister am Donnerstagabend bei Markus Lanz.