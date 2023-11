Jüdische Studierendenunion: "Aiwanger kein Einzelfall"

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern wurden gegen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger schwere Vorwürfe erhoben: Er soll als Schüler ein antisemitisches Flugblatt bei sich geführt zu haben. Autor der Schrift gewesen zu sein, wies Aiwanger zurück , doch sein Umgang mit dem Sachverhalt brachte ihm nicht nur Kritik von der bayerischen Opposition, sondern auch von verschiedenen Verbänden ein - allen voran jüdischen

ZDFheute: Frau Veiler, Hubert Aiwanger macht in Festzelten weiter Wahlkampf. Sie hatten seinen Rücktritt gefordert. Überrascht Sie der Verlauf der Debatte?

Veiler: Aiwanger ist kein Einzelfall. Das Traurige ist eigentlich, dass wir das alles erwartet haben - kein Diskurs über Antisemitismus endet in Deutschland mit Eigenverantwortung. Der Fall Aiwanger bedeutet für uns, dass wir uns bei Antisemitismus nicht auf Politiker*innen verlassen können.

... ist Vorsitzende der jüdischen Studierendenunion Deutschland. Veiler wurde 1998 in Belarus geboren und wuchs ab 2005 in Süddeutschland auf. Neben ihrem Amt ist sie als politische Bildnerin und Publizistin tätig.

Veiler: Es geht nicht darum, was er als 17-jähriger Junge gemacht hat. Sondern wie er als 52-jähriger Erwachsener damit heute umgeht.

Veiler: In einer perfekten Welt hätte er direkt beim Aufkommen der Vorwürfe sofort zugegeben, dass er diese Vergangenheit hat und er hätte anerkannt, dass er eine Verantwortung dafür trägt. Das wäre für uns ein erster Schritt gewesen.

"Das ist eine klare Positionierung und kein Streich": Jörg Skriebeleit über die Antisemitismusvorwürfe gegen Hubert Aiwanger und Bayern in den 1980ern. 31.08.2023 | 9:28 min

Veiler: Ja, das ist so eine Schlussstrich-Mentalität. Das ist etwas, was junge Jüdinnen und Juden nicht so machen können. Politiker*innen sprechen immer von "Nie Wieder", aber ziehen keine Konsequenzen daraus. Erinnern ohne einen Bezug zur Gegenwart macht keinen Sinn.