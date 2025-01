AfD-Politiker bei "Lanz": "Und dann muss aufgeräumt werden"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 14. Januar 2025 in voller Länge.

Am vergangenen Wochenende hielten sowohl die AfD , wie auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), ihre Parteitage ab und verabschiedeten jeweils ihr Wahlprogramm für die anstehende Bundestagswahl

Urban: AfD und BSW haben viele Parallelen

Zu Beginn der Sendung verwies der Landesvorsitzende der AfD Sachsen, Jörg Urban, bei "Markus Lanz" auf die Gemeinsamkeiten von AfD und BSW. "Wir wissen, dass BSW in einigen Themenbereichen viele Parallelen, auch mit uns, hat. Gerade was Krieg und Frieden angeht, aber auch Sozialpolitik."

BSW will nicht mit AfD koalieren

Aber auch klare Abgrenzung. In Sachsen haben die AfD und das BSW zum Beispiel gemeinsam dem Antrag auf einen Corona-Untersuchungsausschuss und dem Antrag gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland zugestimmt.

Allerdings, so Amira Mohamed Ali deutlich:

Sowohl das BSW als auch die AfD werden von ihren Anhängern häufig als "Friedensparteien" bezeichnet. Dies begründet sich darauf, dass sich beide gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen und stattdessen eine stärkere Betonung von diplomatischen Lösungen und Verhandlungen fordern.

Sergej Lawrow lobt AfD und BSW

Einigkeit auch beim Thema Nord Stream 2 . Mohamed Ali und Urban plädierten gemeinsam dafür, die Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen, um so wieder billiges russisches Gas importieren zu können.

Wahrscheinlich ist auch das ein Grund dafür, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau bei einer großen Pressekonferenz die AfD und das BSW als Verteidiger nationaler deutscher Interessen gelobt hat.

Die immer wieder kolportierte Nähe von AfD und BSW zu Russland und Präsident Wladimir Putin zeigte dann doch Unterschiede in der Wahrnehmung von AfD und BSW. Auf die Frage von Markus Lanz, ob Russland eine Diktatur sei, antwortete der AfD-Politiker überzeugt "nein."

