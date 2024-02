"Markus Lanz": Tschentscher gegen Cannabis-Legalisierung

Aktuell stellt die SPD in den Bundesländern insgesamt acht Innenministerinnen und -minister. In der vergangenen Woche hatten die Innenminister der Länder in einem Schreiben an die Bundestagsfraktionen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor "gravierenden negativen Auswirkungen auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, den Kinder- und Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz" gewarnt.