Migrationskrise: Das sind die Stellschrauben

Gleich vier wichtige Treffen finden am heutigen Montag in Berlin statt. Am Vormittag saßen die SPD-geführten A-Länder und die CDU-geführten B-Länder zusammen, dann alle Ministerpräsidenten gemeinsam und ab 15 Uhr sollten sich alle bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einfinden. Es geht einerseits darum, das Land ganz ironiefrei auf "Deutschlandgeschwindigkeit" zu bringen, vor allem aber streiten Bund und Länder um die Migration. Und hier um Inhalte und Geld.