Bundestagswahl: CDU lässt SPD bei Großspenden hinter sich

Die Zuwendungen an politische Parteien snd deutlich gestiegen.

Die SPD liegt nicht nur in den Meinungsumfragen weit hinter der Union - auch bei Großspenden hängt die Opposition die Kanzlerpartei deutlich ab. Im vergangenen Jahr erzielte die CDU mit 5,37 Millionen Euro fast das Zehnfache der Einnahmen der SPD, die auf magere 550.001 Euro kam.

Großspenden ab 35.000 Euro

Politische Parteien finanzieren sich in Deutschland vor allem durch Mitgliedsbeiträge, Geld vom Staat und Spenden. Als Großspenden gelten inzwischen Summen ab 35.000 Euro, bis März vergangenen Jahres lag die Schwelle noch bei 50.000 Euro.

In knapp acht Wochen findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. "Der jetzige Status deutet darauf hin, dass es eine klassische Zweier-Koalition geben wird", so Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

Die Parteien müssen solche Beträge umgehend der Bundestagspräsidentin melden, die diese Angaben dann zeitnah veröffentlicht. Zusammen mit den Zuwendungen an die CSU von 631.000 Euro kam die Union bis zum Jahresende auf einen Betrag von ziemlich genau 6 Millionen Euro.

AfD geht leer aus - Linke nur eine Großspende

Auffallend ist allerdings, dass mit dem Scheitern der Ampel Anfang November und der Aussicht auf eine vorgezogene Bundestagswahl vor allem über Union und FDP ein wahrer Geldsegen niederging. Das BSW ging hingegen fast leer aus. Hält diese Dynamik bis zur Wahl am 23. Februar an, dann wird die Union noch am BSW vorbeiziehen.