Parteispenden: So viel Geld fließt vor der Bundestagswahl

1,5 Millionen Euro von einem Unternehmer an die AfD , eine Million Euro von einem anderen Unternehmer an die FDP , jeweils 500.000 Euro von einer Krypto-Firma an CDU SPD und FDP: Das sind nur einige der Großspenden, die in diesem Wahlkampf an die Parteien geflossen sind.

Seit dem Ende der Ampel-Koalition kamen bisher mehr als 15 Millionen Euro an Großspenden zusammen. Welche Parteien vor der Bundestagswahl besonders viele Spenden bekommen und welche Kritik sowie Alternativen es gibt - der Überblick in diesem bis zur Wahl am 23. Februar laufend aktualisierten Artikel.

CDU und FDP bekommen die meisten Großspenden

Was auffällt: Gerade CDU und FDP bekommen besonders viele Großspenden - kein Zufall. "Die Bedeutung der Spenden ist von Partei zu Partei unterschiedlich. Für konservative, wirtschaftsorientierte Parteien spielen sie eine größere Rolle als für Parteien im linken Spektrum", sagt Professor Andreas Polk von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Parteispenden.

Die größte Einzelspende in diesem Wahlkampf ging aber an die AfD: 1,5 Millionen Euro vom Unternehmer Winfried Alexander Stöcker. Vor dem Ampel-Bruch gab es sogar noch eine größere Spende: Lotte Salingré und Thomas Stanger unterstützten das Bündnis Sahra Wagenknecht mit insgesamt fünf Millionen Euro.

Sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen oder Verbände dürfen unbegrenzt Geld an Parteien spenden. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen Menschen von außerhalb der Europäischen Union maximal 1.000 Euro spenden. Erst kürzlich gab es diese Debatte, weil sich Elon Musk in ausländische Wahlkämpfe einmischt Zudem müssen die Parteien die Namen der Spender*innen ab einer gewissen Höhe melden. Wer mehr als 10.000 Euro spendet, muss in den jährlichen Rechenschaftsberichten genannt werden. Übersteigt die Spende 35.000 Euro, muss sie sogar unverzüglich dem Bundestag gemeldet werden - dieser veröffentlicht sie dann innerhalb einiger Tage.

Kritik an Spenden: Mehr Geld, mehr Wahlplakate

Doch es gibt Kritik an so hohen Parteispenden. Mit dem Geld gingen "massive Vorteile" im Wahlkampf einher, sagt Sarah Schönewolf von der Plattform Abgeordnetenwatch. "Davon können mehr Wahlplakate gedruckt oder mehr Reichweite bei Social Media generiert werden."

Können sich Spender Einfluss bei Parteien kaufen?

Die Daten, "die wir vorliegen haben, zeigen, dass Politik in Deutschland nicht grundsätzlich käuflich ist", so Polk. "Natürlich gibt es aber einige Fälle, bei denen man mit normalem Menschenverstand eine gewisse Skepsis haben sollte, ob das so in Ordnung war." Als Beispiel nennt er die Spenden des Unternehmers Gröner 2020/21 an die Berliner CDU oder die "Mövenpick-Spende" eines Hotel-Unternehmers 2009 an die FDP. "Ein direkter Zusammenhang zwischen der Spende und der Mehrwertsteuer-Erleichterung für das Hotelgewerbe damals ist nicht nachweisbar. Aber es ist zumindest auffällig."